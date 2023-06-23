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Общество

Опытные огородники дали советы, как предотвратить гниение помидоров

Былим Елена

Опытные огородники дали советы, как предотвратить гниение помидоров

Помидоры довольно капризные растения. Неправильный уход на огороде может привести к тому, что растение заболеет и не будет плодить. А еще огородники сталкиваются с проблемой их гниения.

UAportal собрал советы, как и чем подкармливать и обрабатывать помидоры, чтобы они росли и хорошо плодили.

Один из главных факторов, способствующих гниению помидоров, – это избыточное количество влаги. Старайтесь избегать полива листьев и стеблей, концентрируя усилия на корневой зоне. Поливайте растения регулярно, но не перебирайте.

Обеспечьте достаточное пространство между растениями, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Это поможет избежать образования затяжек и снизит риск распространения грибковых болезней.

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Заранее закрепите помидоры на поддерживающих конструкциях, таких как палочки или сетки. Это позволит им расти высоко и избежать контакта с почвой, где могут находиться вредные микроорганизмы.

Тщательно удалите поврежденные листья и плоды, которые уже подвергаются гниению. Это поможет избежать распространения инфекции на здоровые плоды. Также не забывайте о регулярной уборке мелких плодов, которые могут стать очагами инфекции.

Есть следующие болезни, которые повреждают плоды помидоров и потому они гниют:

  • Фитофтороз – в нижней части плодов становятся отчетливо видны небольшие темно-коричневые пятна. Заражение обычно происходит через почву.
  • Альтернариоз – пятна темно-коричневого цвета появляются в районе плодоножки. Эта болезнь травмирует не только плоды, но и листья помидоров.
  • Бактериальный некроз – помидоры сгнивают целиком на корню. Первым признаком бактериального некроза незрелых плодов есть образование белой сетки на поверхности.
  • Некротическая полосатость (стрик) – на стеблях появляются полоски красно-коричневых тонов. Плоды на таких растениях покрываются черными пятнами.
  • Черная пятнистость – сначала страдают листья, а затем плоды. Сначала появляются заметные темно-зеленые пятна, переходящие на томаты.
  • Вершинная гниль – сначала заболевание поражает только плоды, затем стебли и листья. Плоды покрываются чёрными пятнами.
  • Черная гниль – поражает плоды в основном в местах прикрепления плодоножки. На красных плодах пятна чернеют.

Если зеленые томаты, формируемые на кустах, начали загнивать, нужно срочно ликвидировать зараженные листья и плоды. Затем растение возделывают бордоской жидкостью. Также можно обработать растения специальными средствами, продаваемыми в специализированных магазинах.

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