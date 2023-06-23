Досвідчені городники дали поради, як запобігти гниттю помідорів

Помідори досить примхливі рослини. Неправильний догляд на городі може призвести до того, що рослина захворіє та не буде плодити. А ще городники стикаються з проблемою їх гниття.

UAportal зібрав поради, як та чим підживлювати й обробляти помідори, аби вони росли та гарно плодили.

Один з головних факторів, які сприяють гниттю помідорів, - це надмірна кількість вологи. Намагайтеся уникати поливу листя і стебел, концентруючи зусилля на кореневій зоні. Поливайте рослини регулярно, але не переборщуйте.

Забезпечте достатній простір між рослинами, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Це допоможе уникнути утворення затяжок і зменшить ризик поширення грибкових хвороб.

Відео дня

Читайте також: Дріжджі та трава: як зробити добриво для рослин своїми руками

Завчасно закріпіть помідори на підтримуючих конструкціях, таких як палички або сітки. Це дозволить їм рости високо й уникнути контакту з ґрунтом, де можуть перебувати шкідливі мікроорганізми.

Ретельно видаліть ушкоджені листя та плоди, які вже піддаються гниттю. Це допоможе уникнути поширення інфекції на здорові плоди. Також не забувайте про регулярне прибирання дрібних плодів, які можуть стати осередками інфекції.

Існують наступні хвороби, які ушкоджують плоди помідорів й тому вони гниють:

Фітофтороз – у нижній частині плодів стають виразно видно невеликі темно-коричневі плями. Зараження зазвичай відбувається через грунт.

Альтернаріоз – плями темно-коричневого кольору з'являються в районі плодоніжки. Ця хвороба травмує не лише плоди, а й листя помідорів.

Бактеріальний некроз – помідори згнивають на корені цілком. Першою ознакою бактеріального некрозу незрілих плодів є утворення білої сітки на поверхні.

Некротична смугастість (стрик) – на стеблах з'являються смужки червоно-коричневих тонів. Плоди на таких рослинах покриваються темними плямами.

Чорна плямистість – спочатку страждає листя, а потім плоди. Спочатку з'являються помітні темно-зелені плями, які переходять на томати.

Вершинна гниль – спочатку захворювання вражає лише плоди, потім стебла та листя. Плоди вкриваються чорними плямами.

Чорна гниль – вражає плоди в основному в місцях прикріплення плодоніжки. На червоних плодах плями чорніють.

Якщо зелені томати, що формуються на кущах, почали загнивати, треба терміново ліквідувати заражені листя й плоди. Потім рослину обробляють бордоською рідиною. Також можна обробити рослини спеціальними засобами, що продаються у спеціалізованих магазинах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко вивести бур'яни зі швів тротуарної плитки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!