'Ощадбанк' предупредил клиентов о ряде важных изменений: чего ожидать с 1 июня

"Ощадбанк" заранее уведомил своих клиентов о запланированных изменениях, которые вступят в силу уже менее чем через две недели. Предупреждение касается условий обслуживания платежных карт и тарифов по текущим счетам. Банк проинформировал граждан о запланированных изменениях в отдельных тарифных планах.

Так, в рамках тарифных пакетов "Мой счет", "Зарплатный" и "МORE" планируется внедрение возможности оформления карт АТБ. Также в пакете "МORE" будет осуществлена оптимизация отдельных тарифов, касающихся снятия наличных и переводов между картами. Об этом пишет PMG.ua.

По информации пресс-службы "Ощадбанка", новые тарифы начнут действовать через две недели – с 1 июня. В то же время клиентов заблаговременно информируют о запланированных изменениях.

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Кроме того, в банке сообщили о снижении цены на NFC-кольцо до 31 декабря 2025 года. Это устройство имеет встроенный чип, позволяющий осуществлять бесконтактные оплаты - достаточно просто приложить его при покупке в магазине.

В банке также отметили, что срок действия платежных карт продлен до 31 декабря. Поэтому даже если карта "Ощадбанка" уже формально утратила силу, ее не обязательно сразу перевыпускать - она остается активной, и ею можно беспрепятственно оплачивать товары и услуги.

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