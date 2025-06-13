'Ощадбанк' взимает по 100 грн ежемесячно: за что у клиентов могут сниматься средства со счета

В государственном банке "Ощадбанк" объяснили, в каких случаях может быть взыскана комиссия за неактивность счета. Согласно действующим тарифам, учреждение имеет право удерживать 100 гривен, а при недостаточной сумме – списывает имеющийся остаток.

Эту информацию обнародовали на официальной странице банка в социальной сети Facebook, сообщает сайт "Новости.LIVE". Так, один из клиентов банка обратился с вопросом, сообщив, что получил от банка уведомление о списании 100 грн за "обслуживание неактивного счета" в соответствии с банковскими правилами.

"Пришло сообщение о снятии средств за неактивный счет. Я не понимаю, какой еще неактивный счет у меня есть? По приложению у меня один счет карты. Бот не работает. Можно узнать, что это за списание", – отмечается в обращении.

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Тарифы "Ощадбанка" в 2025 году

По словам представителя банка, согласно внутренним нормам, предусмотрена комиссия за обслуживание неактивного карточного счета.

Согласно тарифам банка, если в течение года по карточному счету не было никаких активных операций, ежемесячно списывается сумма в размере 100 грн. В частности, отсутствовали следующие действия:

снятие средств;

расчета в торговых сетях;

онлайн-оплаты в сети Интернет;

пополнение мобильного телефона;

Вместе с тем, если на счету недостаточно средств для полного списания, банк снимет только имеющийся остаток, при этом баланс не станет отрицательным.

"Во избежание подобных списаний мы рекомендуем хотя бы раз в год провести любую активную операцию по карте", – объяснили в "Ощадбанке".

Кроме того, в банке рекомендуют для уточнения информации по карте обращаться в контакт-центр по телефону 0800 21 08 00. Оператор поможет проверить, действительно ли произошло соответствующее списание.

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