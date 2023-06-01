Ошибочно приняли за приспособление для рукоделия: в Великобритании нашли древнеримский фаллоимитатор возрастом 2000 лет

На интересную находку натолкнулись в римском форте Виндоланда в Нортумберленде в 1992 году. Тогда его приняли за приспособление для рукоделия. Однако через 30 лет ученым пришлось изменить мнение.

Об этом пишет NV.ua.

“Должен признаться, – сообщил старший преподаватель археологии Ньюкаслского университета Роб Коллинз. – Часть меня считает самоочевидным, что это член. Я не знаю, кто внес его в каталог. Возможно, кто-то постеснялся писать настоящее предназначение предмета, или он не думал, что римляне будут делать такие глупости".

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По поводу глупостей можно поспорить, ведь эта находка была не единственным древнеримским деревянным фаллосом, который находили. Кроме того, есть много фресок, изображающих, что римляне очень увлекались “такой ерундой".

Длина артефакта 16 см, хотя возможно поначалу он был больше, ведь дерево усыхает со временем.

Напомним, неизвестные науке алмазы нашли в метеорите по каньону Диабло в США.

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