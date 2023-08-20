'Останутся только самые богатые': ученые предупредили человечество о серьезной 'коррекции населения'

Сегодня на планете Земля проживает более 8 миллиардов человек. Из-за перенаселения существует риск "коррекции популяции", которая, согласно новому исследованию, может произойти до конца столетия.

Как сообщает SciencAlert, популяционный эколог Уильям Риз из Университета Британской Колумбии в Канаде утверждает, что человечество использует ресурсы Земли с неустойчивой скоростью. И естественные склонности людей усложняют исправление этого "продвинутого экологического превышения".

По его мнению, результатом может стать определенный цивилизационный коллапс, который исправит население мира. И это может произойти до конца столетия. Остаются только самые богатые и устойчивые общества, считает он.

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"Homo sapiens эволюционировал к экспоненциальному размножению, географическому расширению и потреблению всех доступных ресурсов. На протяжении большей части эволюционной истории человечества таким экспансионистским тенденциям противостояла отрицательная обратная связь. Однако научная революция и использование ископаемого топлива уменьшили многие формы отрицательной обратной связи, что позволило нам полностью реализовать наш потенциал экспоненциального роста", – отметил Уильям Риз.

Ученый отмечает, что наше доминирование над планетой заставило человечество забыть, что мы все еще руководим естественным отбором. Более того, естественная склонность людей к краткосрочному мышлению продолжает заставлять их брать столько, сколько они могут получить, когда это доступно.

Он объяснил, что это привело к чрезмерному потреблению и загрязнению, за которые теперь несет ответственность часть нынешнего населения мира, которое должно расти с увеличением финансовой безопасности и численности населения.

"Изменение климата является доказательством того, что планета уже испытывает нагрузку, но это лишь незначительная часть общей проблемы превышения", – утверждает Рис.

Поскольку человечество продолжает использовать большое количество ископаемого топлива, оно игнорирует другие симптомы превышения. "От потребления биомассы до нарушения планетарных циклов питательных веществ все эти взаимосвязанные проблемы способствуют шестому массовому вымиранию на Земле и создают риск хаотического сбоя основных систем жизнеобеспечения нашей планеты", – добавил ученый.

Напомним, ранее исследователи из Оксфордского университета пришли к выводу, что развитие сверхумного искусственного интеллекта ускорит гибель человечества.

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