Осторожно, хлопок: как правильно стирать разные виды тканей

Знание о том, как правильно стирать разные виды тканей, является важным элементом обеспечения максимального срока жизни вашей одежды и текстиля. Различные ткани требуют разного ухода, поэтому соблюдение определенных правил при стирке может обеспечить не только сохранение качества ткани, но и уменьшение износа и расходов на одежду.

Читайте также: Как стирать полотенца, чтобы они были мягкими как в отелях

Помимо правил для каждого вида ткани, есть несколько общих советов, которые могут обеспечить уход за одеждой и текстилем. Не рекомендуется перегружать стиральную машину, так как это может привести к неравномерной стирке и повреждению ткани. Также важно отсортировать вещи по цвету и типу ткани во избежание окрашивания одежды в нежелательный оттенок.

Хлопок является одной из наиболее распространенных тканей. Она является мягкой и приятной на ощупь, а также достаточно прочной. Для стирки хлопчатобумажных вещей рекомендуется использовать машинную стирку при температуре от 30 до 60 градусов по Цельсию с использованием обычных моющих средств. Не рекомендуется использовать горячую воду или химические пятна. При отбеливании хлопчатобумажных вещей лучше использовать естественный белый уксус;

Лен является одной из самых экологически чистых тканей. Он крепкий и имеет приятное чувство на коже. Стиральные инструкции для льняных вещей похожи на рекомендуемые для хлопка. Отличием является то, что для удаления пятен из льняных тканей можно использовать растворы перекиси водорода;

является одной из самых экологически чистых тканей. Он крепкий и имеет приятное чувство на коже. Стиральные инструкции для льняных вещей похожи на рекомендуемые для хлопка. Отличием является то, что для удаления пятен из льняных тканей можно использовать растворы перекиси водорода; Шелк очень нежный и приятный на ощупь. Стиральные инструкции для шелка требуют большего внимания и ухода. Шелковые вещи рекомендуется стирать вручную в холодной воде с использованием специальных мягких моющих средств для шелка. Важно избежать отжима и сушки в стиральной машине, поскольку это может повредить ткань. Шелковые вещи лучше гладить с низким температурным режимом и непосредственно на железе;

Шерсть является теплой и мягкой тканью, которая может потерять свою форму и стать морщинистой, если ее неправильно стирать. Для стирки шерстяных вещей лучше использовать прохладную воду с мягким моющим средством. Не следует отжимать и сушить шерсть в стиральной машине. Лучше выжать избыточную влагу из вещей с помощью полотенца и растянуть их на плоской сушки. Шерстяные вещи лучше гладить на низкой температуре;

является теплой и мягкой тканью, которая может потерять свою форму и стать морщинистой, если ее неправильно стирать. Для стирки шерстяных вещей лучше использовать прохладную воду с мягким моющим средством. Не следует отжимать и сушить шерсть в стиральной машине. Лучше выжать избыточную влагу из вещей с помощью полотенца и растянуть их на плоской сушки. Шерстяные вещи лучше гладить на низкой температуре; Синтетические ткани, такие как полиэстер, полиамид и акрил, обычно обладают прочностью и стойкостью к износу. Эти ткани можно стирать в машине при температуре от 30 до 60 градусов по Цельсию. Однако не рекомендуется использовать горячую воду или химические пятна. Синтетические вещи лучше гладить на низкой температуре или не гладить вообще.

Также узнайте, как правильно ухаживать за стиральной машиной, чтобы она служила долго.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!