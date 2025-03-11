Осторожно, ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 12 марта

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, что нередко приводит к появлению головной боли, повышенной усталости и ощущению стресса у некоторых людей. Геомагнитная активность измеряется по шкале К-индекса: показатель 5 и выше указывает на мощную магнитную бурю.

В среду, 12 марта, геомагнитная ситуация не изменится — прогнозируется К-индекс 4, что свидетельствует о продолжении средней магнитной бури. UaPortal публикует прогноз магнитных бурь на ближайшие три дня, составленный на основе информации Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC).

Следует отметить, что прогнозы геомагнитной активности регулярно обновляются – новые данные поступают примерно каждые три часа. Чтобы быть в курсе актуальных изменений, рекомендуется следить за последними сообщениями.

Магнитные бури возникают из-за мощных взрывов на Солнце, во время которых выбрасывается большое количество энергии в виде заряженных частиц. Когда они достигают магнитного поля на Земле, происходит возмущение магнитосферы, что и называется магнитной бурей. Для классификации таких явлений применяют К-индекс. Показатели от 1 до 4 считаются незначительными, а бури с индексом 5 и выше могут оказать существенное влияние на человека и технические системы. В частности, во время мощных бурь возможны сбои в работе мобильной связи, спутниковых систем, GPS и радиосвязи. В случаях особенно сильной активности можно наблюдать полярные сияния.

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Люди, чувствительные к магнитным бурям, могут испытывать различные симптомы, среди которых головная боль, упадок сил, раздражительность или даже бессонница. Специфического лекарства от последствий геомагнитных бурь нет, но общие рекомендации помогут облегчить состояние. Следует соблюдать режим сна, употреблять здоровую пищу, пить больше воды и избегать тяжелых физических нагрузок. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, но желательно избегать прямых солнечных лучей. Успокоить нервную систему помогут травяные чаи, а контрастный душ с утра и теплая ванна вечером улучшат общий тонус организма.

Особенно внимательными следует быть людям с хроническими заболеваниями – им следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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