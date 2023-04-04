Острый перец и горчица: как избавиться от улиток на огороде

Весной на огородах появляется немало улиток и улиток, которые начинают активно вредить после дождей. Моллюски могут нанести большой ущерб урожаю.

Впрочем, опытные дачники имеют действенные советы, как избавиться от улиток раз и навсегда. Для этого не нужно приобретать химические средства, можно использовать подручные средства.

Чтобы собрать улиток в одном месте, можно оставлять на огороде ловушки с приманкой. Например, можно налить пиво в пластиковую бутылку со срезанным горлышком и закопать в землю. Моллюски залезут в бутылку и не смогут выбраться, так что останется только выбросить бутылку.

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Можно высушить и растереть до порошка острый перец. Затем его следует смешать с водой (500 г перца на 10 л воды).

Смесь должна настояться двое суток, после чего ее нужно прокипятить и оставить еще на двое суток. Отваром после этого нужно опрыскать землю. Это отпугивает улиток.

Кроме этого можно растворить две столовые ложки горчичного порошка в стакане воды и настоять раствор час. После этого смесь размешивают с половиной ведра воды и обрабатывают почву.

Сажей посыпают посадки, междурядья и дорожки, чтобы по ним не ползали улитки. Деготь обладает резким запахом, его применяют для отпугивания брюхоногих.

Напомним, ранее мы писали о том, когда сажать свеклу в открытую почву, чтобы получить большой урожай.

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