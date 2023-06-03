Освежает дыхание и снимает зуд после укусов насекомых: 5 необычных способов применения меда

Мед содержит витамины, минералы, аминокислоты и обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. О необычных способах применения "жидкого золота" расскажет UaPortal.

Освежающее дыхание

Смешайте 1 столовую ложку меда с 1 чашкой теплой воды и прополощите рот в течении 30 секунд. Сплюньте и прополощите рот водой. Раствор меда уничтожает бактерии, портящие свежесть дыхания.

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Снимает зуд после укуса насекомых

Втирайте немного меда в пораженные насекомыми участки кожи: зуд быстро пройдет.

Усиливает блеск волос

Смешайте 2 столовых ложки меда, 2 столовых ложки оливкового масла и подогрейте в микроволновке, и нанесите на волосы. Оберните голову полотенцем, подержите полчаса и смойте. Волосы будут более увлажненными и блестящими.

Лечит царапины

Смажьте царапину медом и накройте повязкой. Он обладает антибактериальными свойствами и убивает микробы, а также увлажняет кожу.

Делает еду менее острой

В слишком острый соус добавьте ложку меда и немного сока лайма – чрезмерная острота исчезнет.

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