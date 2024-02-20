От 100 до 1000 гривен: как изменится размер пенсии после индексации в марте

В марте пройдет индексация пенсий, в результате чего ожидается рост выплат для украинцев. Точный размер повышения пока неизвестен.

Об этом сообщило издание "24 Канал". Предварительно ожидается индексация на уровне 13%. Средняя пенсия в Украине вырастет до 6 тысяч гривен.

Также возрастут выплаты, зависящие от размера пенсий по возрасту. В частности, помощь по инвалидности, а именно:

лица с III группой – 50% от пенсии по возрасту;

лица с болезнями в результате аварии на ЧАЭС или ликвидаторы – зарплата, выплачиваемая в зоне отчуждения с 1986 по 1990 годы, или пятикратная величина минималки по состоянию на 1 января соответствующего года;

пострадавшие в результате войны – 60% от денежного довольствия.

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Как изменятся размеры пенсий других граждан:

для лиц, имеющих существенную прибавку к расчетному размеру пенсии – на 100 – 299 гривен;

для лиц, получающих до 3076 гривен – на 300 – 399 гривен;

для лиц, чей размер пенсии от 3077 до 3846 гривен – на 400 – 499 гривен;

для лиц, чей размер пенсии от 3847 до 4615 гривен – на 500 – 599 гривен;

для лиц, чья пенсия составляет от 4616 до 5378 гривен – на 600 – 699 гривен;

для лиц, имеющих выплаты от 5379 до 6153 гривен – на 700 – 799 гривен;

для лиц, чья пенсия составляет от 6154 до 6923 гривен – на 800 – 899 гривен;

для лиц, получающих от 6924 до 7692 гривен – на 900 – 999 гривен;

для лиц, чья пенсия составляет более 7693 гривен – на 1000 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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