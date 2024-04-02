От границы с Украиной 1200 км: неизвестные дроны ночью атаковали предприятия в Татарстане (видео)

Утром 2 апреля в российском Татарстане, в 1200 км от границы с Украиной, произошли прилеты беспилотников по предприятиям, расположенным в Елабуге и Нижнекамске.

Очевидцы показали момент прилета БПЛА по одному из предприятий. На видео можно увидеть, как БПЛА беспрепятственно подлетает и атакует завод по производству "шахедов" в Елабуге.

Также очевидцы сообщили о нескольких попаданиях по территории экономической зоны "Алабуга", где также отлажены линии по производству дронов-камикадзе Shahed.