От него мурашки по коже: какой триллер от Netflix стоит внимания

Ищете острые ощущения и непредсказуемые сюжетные повороты? Фантастический триллер "Временной срез" на Netflix объединяет загадки, временные парадоксы и увлекательную историю, которая держит в напряжении до последней минуты.

Лента, вышедшая 30 октября 2024 года, уже успела ворваться в топ самых популярных фильмов на платформе и найти свою преданную аудиторию среди украинских зрителей. Об этом пишет 24 tv.ua.

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В центре сюжета – девушка, неожиданно перемещающаяся с 2024 года в 2003-й. Она оказывается за несколько дней до трагического события – убийства своей сестры таинственным преступником в маске. Получив шанс сменить прошлое, главная героиня сталкивается с серьезной дилеммой: как спасти сестру, не нарушив временной континуум?

Фильм мастерски переплетает элементы научной фантастики с острым психологическим триллером. Зрители вместе с героиней погружаются в сложные моральные вопросы: можно ли менять прошлое ради спасения близкого человека, если это может иметь катастрофические последствия для будущего?

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