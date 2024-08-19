От них муравьи бегут по коже: 3 детективных сериала на реальных событиях

Кто сказал, что реальность не бывает страшнее любого придуманного сюжета? Эти сериалы, основанные на реальных событиях, докажут вам, что правда порой бывает намного удивительнее любой фантазии. Готовьтесь к леденящим душу историям, которые не оставят вас равнодушными. Об этом пишет 24 tv.ua.

"Пока я тебя не убью"

История любви, превратившаяся в настоящий триллер. Делия Балмер, женщина, пережившая ужасы отношений с настоящим убийцей, теперь стремится к мести. Удастся ли ей добиться справедливости.

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"Под мостом"

Таинственное исчезновение подростка всколыхнуло спокойный городок. Расследование этого преступления раскрывает сеть лжи и предательства, а маленький городок оказывается совсем не таким идеальным, как казалось на первый взгляд.

"Дело Асунты"

Исчезновение ребенка всегда вызывает шквал эмоций. В этой истории исчезновение маленькой Асунты раскрывает семейные тайны, которые заставят вас задуматься о природе человеческой жестокости.

Напомним, мы уже писали о трех лучших сериалах о юристах.

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