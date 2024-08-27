От них останавливается сердце: 5 самых кассовых фильмов и мультиков

В 2024 году кинотеатры порадовали нас рядом увлекательных премьер, которые не только завоевали сердца зрителей, но и стали настоящими кассовыми хитами. Длинные очереди у кинозалов свидетельствовали о незаурядном интересе к новым кинолентам.

В этой статье мы рассмотрим кассовые фильмы и мультфильмы этого года. Если вы еще не успели их просмотреть, обязательно найдите время – гарантируем, что сюжеты вас не разочаруют. Об этом пишет 24 tv.ua.

"Головоломка 2"

В голове девочки Райли продолжают бурлить эмоции: Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение. Им приходится снова находить общий язык, ведь Райли вступает в бурный период подросткового возраста, когда появляется новая, неожиданная эмоция – тревога.

"Дюна: Часть вторая"

События разворачиваются на планете Арракис, богатой ценным веществом "пряность". Юный Пол Атридес вместе со своей матерью Джессикой и другими повстанцами вовлекается в галактическую войну. На кону – судьба всего человечества, а Пол назначен стать пророком, который изменит мир.

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"Гадкий Я 4"

Грю превратился в любящего отца, но мирная семейная идиллия оказывается под угрозой, когда из тюрьмы бегут опасные преступники Макс Ле Мала и Валентина. Грю вместе со своей женой Люси и тремя дочками вынужден снова взяться за оружие, чтобы защитить своих близких.

"Годзилла и Конг: Новая империя"

Легендарные монстры Годзилла и Конг, в течение веков враждовавшие между собой, вынуждены объединиться перед лицом общей угрозы. На планету надвигается неведомая сила, способная уничтожить все живое. Только совместными усилиями Годзилла и Конг смогут спасти Землю.

"Панда Кунг-Фу 4"

После многих побед Панда По становится духовным лидером Долины Мира. Но спокойный период прерывается появлением могучей колдуньи, угрожающей всему живому. Панди вместе со своими друзьями придется собраться с силами, чтобы противостоять новому зловещему врагу.

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