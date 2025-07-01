От техосмотра до изменений напряжения в розетках: какие нововведения стоит ожидать в Украине с 1 июля

С 1 июля украинцев ждет ряд изменений. Они касаются социальных выплат, техосмотра, а также напряжения в сети.

Команда UAportal подготовила подборку главных изменений, которые начнут действовать с начала второго летнего месяца. Многие могут повлиять на бюджет каждого из нас.

Базовая социальная помощь

С 1 июля в Украине стартует экспериментальный проект по оказанию базовой социальной помощи. В Пенсионном фонде сообщили, что получить такие выплаты смогут семьи, которые к моменту обращения уже пользуются государственными пособиями в следующих категориях:

одинокие матери;

семьи с низким уровнем дохода;

многодетные семьи;

те, кто воспитывает детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Базовая сумма такой помощи составит 4500 гривен. В то же время, для каждой семьи размер выплат будет определяться как разница между суммой базовых показателей для всех членов семьи и их среднемесячным общим доходом.

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Как будет производиться расчет помощи:

100% базовой суммы для первого лица в семье (уполномоченного представителя, подающего заявление),

100% - для каждого ребенка до 18 лет, а также для людей с инвалидностью первой или второй группы,

70% базовой суммы – для всех остальных членов семьи.

Выплаты назначаются на шесть месяцев с автоматическим продлением на весь период действия проекта – два года. Помощь не предусмотрена для тех, кто находится за пределами Украины или на временно оккупированных территориях.

Обновлены требования к техосмотру

Уже с июля начнут действовать новейшие правила обязательного технического контроля транспортных средств. Теперь при осмотре обязательно будут фиксироваться фото- и видеоматериалы – каждый пункт техконтроля должен быть оснащен как минимум двумя камерами. Это нововведение призвано снизить количество мошеннических техосмотров.

Новый стандарт электрического напряжения

С 1 июля 2025 года официально вступит в силу решение Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о введении нового стандарта номинального напряжения в электросетях. Вместо 220 В теперь будет использоваться 230 В – согласно европейским нормам качества электроснабжения.

По новым стандартам напряжение может колебаться в пределах от 207 до 253 вольт (±10% от номинала 230 В). Это не должно отрицательно сказаться на работе бытовой техники, ведь современные устройства предназначены для стабильной работы как при 220, так и при 230 вольтах.

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"Доступное лекарство" во всех аптеках страны.

С 1 июля все аптеки Украины должны присоединиться к государственной программе "Доступное лекарство". Ранее эта инициатива была обязательна только для аптек, расположенных на территории медицинских учреждений.

Программа "Доступное лекарство" позволяет пациентам с хроническими заболеваниями получать необходимые медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой. Ежегодно количество ее пользователей растет, сейчас услугами программы пользуется около 5 миллионов украинцев.

Некоторые ВПЛ могут потерять помощь

Внутренне перемещенные лица, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома и переехать в более безопасные районы Украины, продолжат получать государственную помощь. В настоящее время она составляет 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка. Однако существует случай, когда выплаты и статус ВПЛ могут быть отменены.

С 1 июля 2025 года Министерство финансов начнет проверять, находятся ли ВПЛ за границей более 90 дней. Если факт длительного пребывания за пределами Украины подтвердится, статус ВПЛ отменят, а выплаты прекратят. После возвращения в Украину человек сможет подать заявление на восстановление справки и помощи.

Новые ограничения на наличные выплаты в Укрпочте

С 1 июля в "Укрпочте" вводятся новые лимиты на выплату наличных средств для физических лиц в отделениях:

максимальная сумма сделок в течение месяца не должна превышать 100 тысяч гривен;

количество таких операций за месяц ограничено десятью.

Ранее мы говорили, что изменится для украинских водителей с 1 июля.

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