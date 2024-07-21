От уплаты каких налогов освобождаются пенсионеры в Украине: список

В Украине пожилые люди пользуются рядом привилегий, касающихся государственных услуг, включая снижение на оплату земельного налога. Эта льгота применяется ко всем пенсионерам, независимо от их места жительства.

Об этом сообщает 24 канал.

Льготы на земельный налог для пенсионеров

Пенсионерам, получающим пенсию на основании достижения пенсионного возраста, предоставляется право не платить земельный налог.

Землевладельцы могут быть освобождены от уплаты налога на землю, если их участки не превышают следующих размеров:

До 2 га – для личного фермерства.

– для личного фермерства. До 0,01 га – для возведения частных гаражей.

– для возведения частных гаражей. До 0,10 га – для застройки дачных домов.

– для застройки дачных домов. До 0,12 га – для выращивания садов.

– для выращивания садов. До 0,25 га – для строительства жилья и его обслуживания в сельской местности.

– для строительства жилья и его обслуживания в сельской местности. До 0,15 га – для строительства жилья и его обслуживания в поселках.

– для строительства жилья и его обслуживания в поселках. До 0,10 га – для строительства жилья и его обслуживания в городских условиях.

Важно! Для получения этой льготы пенсионерам необходимо подать запрос в свободной форме в соответствующий контрольный орган по адресу расположения земельного участка. К запросу следует подключить документы, подтверждающие право на получение льготы, включая пенсионное свидетельство.

Напомним, раньше мы рассказывали, сколько стоит купить один год, если не хватает стажа для пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!