Отбеливание зубов: какой из методов самый лучший

Цвет зубов может изменяться, ведь на него влияют многие факторы, в частности, питание и вредные привычки. Нередко люди прибегают к отбеливанию зубов.

Это безопасная процедура, однако нужно помнить, что она медицинская, и отбеливание зубов обязательно должен проводить только стоматолог. Ведь только он может оценить все противопоказания. UAportal расскажет о видах отбеливания зубов:

Химическое отбеливание:

С помощью специального препарата производят окислительное действие на эмаль зубов. Раствор наносят на зубы и смывают через полчаса. Метод противопоказан людям с чувствительной эмалью, поскольку он способен вызвать болевые ощущения.

Ультразвуковое отбеливание:

Считается наиболее щадящим и подходит для всех типов зубов.

Лазерное отбеливание:

Для этого метода используют сфокусированный луч лазера, который действует на каждый зуб по отдельности в течение 1,5-2 минут. Он подходит для людей с кариесом.

Фотоотбеливание:

Под действием света гель с перекисью расщепляет темный пигмент на эмали зубов. Продолжительность процедуры – 15-20 минут. Метод подходит для людей с чувствительной эмалью.

Добавим, что эту процедуру можно проводить не чаще раза в год. Однако при соблюдении рекомендаций врача эффект может сохраниться более чем на три года. Следует помнить, что после любого вида отбеливания может возникнуть чувствительность зубов.

Напомним, современная стоматология может совершить настоящую голливудскую улыбку. Мы собрали для вас полезную информацию по отбеливанию зубов, преимущества и недостатки этой процедуры.

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