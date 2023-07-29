Отдаете свою энергию: Почему нельзя занимать соль и спички

Народные приметы и поверья всегда интересовали людей, и, несмотря на их неординарность, они могут нести определенные оговорки и наставления. Одной из таких примет является запрет давать соль и спички взаймы.

Читайте также: Кому нельзя дарить часы и почему: значение предрассудка

В народном сознании соль считается не только ценным продуктом, но и символом энергии, пишет Ukr.Media. Поэтому, согласно приметам, заем соли непосредственно из дома соседей может иметь негативные последствия. Это связано с тем, что принимая соль у соседей, вы, по верованию, "забираете" их энергию, что может привести к неприятностям и невзгодам.

Спички имели немаловажное значение не только как средство для зажигания огня, но и как предмет для гадания на будущее. Например, гадали с помощью ломающихся спичек, что, по верованию, может сигнализировать о неприятностях в будущем. Также рассыпанные спички из коробки могут считаться хорошей приметой, обещая приятные события или новости. Кроме того, если спички случайно выпадают из рук и падают на пол, это может быть истолковано как знак перемен в жизни, сигнализирующий о необходимости принять решение и обратить внимание на будущие события.

Есть также поверье, что колющие и режущие предметы, например спички, которые дарят другим людям, могут быть плохим предвестником. Такой подарок может, по поверьям, сигнализировать о желании нанести вред. Поэтому дарение спичек может привести к неприятностям, финансовым проблемам, разочарованию или даже физическим трудностям, в зависимости от того, как воспримет такой жест получатель.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!