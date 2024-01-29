'Отдых нужен': в Нацгвардии рассказали, что нужно для проведения демобилизации

Командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский заявил, что украинским военным требуется демобилизация. Тем не менее он не видит возможности провести ее на 100%.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда". Он отметил, что для этого нужно, чтобы кто-то заменил демобилизуемых военнослужащих.

"Конечно, демобилизация нужна, отдых нужен. Но мы с вами живем в реальности. Для того чтобы кто-то ушел отдыхать, нужно, чтобы кто-то его заменил", – сказал Игорь Оболенский.

По его словам, в его подразделении пытаются все сделать изнутри. Оболенский подчеркнул, что боец должен знать, что у него есть время на подготовку и отпуск.

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"Он приходит на войну, может отвоевать 3-6 месяцев, после чего его обязательно заменят. Он отдохнет свой месяц отпуска, дальше – подготовка, через два-три месяца – снова на войну", – объяснил офицер.

Командир отметил, что военные воюют за государство и нацию. Он считает, что украинцы уже одержали первую победу. В частности, это произошло в начале полномасштабного вторжения, когда Украина как государство уже состоялась. Вторая победа будет тогда, когда все поймут, что мы единственная нация. Тогда украинцам не будет страшен никакой враг.

Игорь Оболенский подчеркнул, что демобилизации в ближайшие полгода – год не будет.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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