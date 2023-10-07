Откуда дома берется пыль и как с ней бороться: объяснение специалистов

Из чего состоит пыль и как она образуется

Если вы замечаете, что ваш дом постоянно заполнен пылью даже после тщательной уборки, эта проблема может быть более глубокой, чем вы думаете. В вашем жилище может быть множество источников пыли, которые часто остаются незамеченными.

Если вы чувствуете обострение аллергических реакций или чувствуете, что чистота в вашем доме отступает на второй план, то, возможно, пришло время тщательно убрать и избавиться от намного пыли. Эксперты Ukr.media дают советы, как это сделать.

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Вероятной главной причиной накопления большого количества пыли в вашем доме есть недостаточная вентиляция. Если к этому добавить редкую уборку, это может способствовать не только скоплению пыли, но и пылевых клещей.

Пылевые клещи часто поселяются в матрасах, подушках и обивке мебели. Если у вас нет антиаллергенных наволочек для матрасов и подушек, следует подумать об их приобретении. Они помогут предотвратить появление новых пылевых клещей и уменьшить раздражение для лиц, страдающих аллергиями и астмой.

Другим потенциальным источником пыли есть ваши шторы. Регулярная химчистка или замена штор на жалюзи может быть удачным решением.

Ковры в вашем доме также могут скрыть значительное количество пыли. Хотя вы не можете отказаться от них, регулярная и тщательная уборка поможет снизить накопление пыли.

Не забывайте и о своих домашних любимцах. Чтобы уменьшить количество пыли, которую они принесли в дом, рекомендуется ограничивать их доступ к самым грязным зонам вашего жилья и регулярно заботиться о гигиене ваших собак и кошек, например, чаще их купая.

Напомним, мы уже писали, как убирать быстро и эффективно.

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