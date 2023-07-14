Откуда взялась круглая форма сыров и влияет ли это на вкус

Сыр существует с древнейших времен. Его в основном производят из коровьего, овечьего или козьего молока.

Круглая форма сыра влияет на процессы созревания, но также определяется экономическими и историческими факторами. Об этом сообщает издание Sante Plus.

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Для многих сыр является синонимом недорогой расфасованной версии, которую продают нарезанной ломтиками в супермаркете. Однако этот вид промыслового сыра наполовину состоит из добавок. С другой стороны, настоящие сыры, особенно в форме дисков, гораздо более изысканны и имеют неповторимый вкус. Но почему эти качественные сыры не квадратные и треугольные?

Откуда взялась круглая форма традиционных сыров?

Первые сыры производились вручную. Тогда оказалось, что цилиндрический формат сырного колеса подходит лучше всего, а круглая форма значительно облегчила разные этапы производственного процесса до окончательной очистки.

Действительно, от коагуляции молока до слива и формирования этот объем предлагал больше возможностей. И чем тяжелее и толще колесо, тем легче было его крутить и двигать. Впоследствии машины возобладали из-за возможности производить большее количество и быстрее. Хотя до сих пор есть ярые сыровары, делающие его вручную.

Раньше же творожные диски были очень практичны. Их было легко хранить и транспортировать, просто сворачивая. Не было риска их повреждения на пути к тому, как они попадут на европейские рынки, где они пользовались спросом. Уже торговцы разрезали их на мелкие кусочки в соответствии с потребностями покупателей.

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Прочная и однородная структура

Следует отметить, что производство круглых сыров, таких как бри и камамбер, требует одинакового уровня поглощения солей и равномерной созревания плесени. В частности, Penicillium camemberti и Penicillium candidum, которые расщепляют молочные белки в сыре, высвобождая аромат. Поэтому здесь и понадобится круглая форма: она значительно облегчит процесс, потому что соль и плесень более равномерно будут распределяться по сыру. Чего бы ни было, если бы его стороны были квадратными.

Плесня, о которой мы говорим, благородна и съедобна. Это компоненты, которые сыровары регулярно используют в процессе производства, чтобы придать сыру типичный и особый вкус.

Еще одна немаловажная причина: круглая форма способствует более прочной конструкции. Действительно, творожный диск обеспечивает наилучшую структуру для образования корочки. И этим нельзя пренебрегать, поскольку такой формат действует как защитная оболочка от паразитов: он обеспечивает более существенную защиту от насекомых, нежелательных бактерий и других загрязнений. Не говоря уже о том, что при использовании форм для сыра, обычно изготовленных из нержавеющей стали, круглая форма выдерживает давление лучше прямоугольной.

Почему сыр круглый – как резать круглый сыр

Влияет ли круглая форма на вкус сыров?

Круглая форма также влияет на вкус разных сыров с корочкой, таких как камамбер, бри или овечий сыр. Таким образом, когда сыр круглый, плесень гораздо лучше распространяется по поверхности, что придает более сбалансированному вкусу. Например, если он прямоугольный, плесень может образоваться по бокам, но не будет равномерно покрывать другие поверхности сыра.

Кроме того, вы наверняка замечали дырочки, которые образуются в сыре из-за выделения углекислого газа особыми штаммами молочнокислых бактерий. Последние добавляются для превращения молока в молочную кислоту: именно благодаря им мы получаем пользу из текстуры, вкуса и сыра. Некоторые выделяют крошечные пузыри CO2, образующие воздушные карманы. Результат: в процессе созревания в блоке сыра появляются дыры.

Следует отметить, что текстура, размер и форма сыра обычно зависят от используемых производителем сыра форм.

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