Отменят ли выплаты, если не продлить действие справки об инвалидности: ответ Минздрава

В условиях действия военного положения на территории Украины медико-социальная экспертиза стала более доступной и удобной для граждан, имеющих ограничения в здоровье. В частности, решения об установлении инвалидности могут быть приняты заочно.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. Отметили, что узнать адреса и номера телефонов МСЭК в Украине можно по "горячей линии" Минздрава – 0 800 60 20 19.

Если человеку нужно установить инвалидность, но он не может прибыть на осмотр – МСЭК может принимать такое решение заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии медучреждения, говорилось в сообщении.

Читайте также: Как оформить пенсию, если документы потеряны

Кроме того, если человек не может пройти обследование для врачебно-консультативной комиссии и направления на МСЭК, то срок повторного осмотра будет продлен на все время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения/отмены.

В Минздраве отметили, что до истечения срока прохождения повторного осмотра за гражданами сохраняются все социальные выплаты и льготы.

Добавили, что Министерство социальной политики занимается вопросом регулирования социальных выплат людям с инвалидностью. Поэтому в случае возникновения вопросов следует обратиться по номеру 15-39 или на "горячую линию" Национальной социальной сервисной службы Украины – (044) 289-87-89.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой нужно иметь стаж для назначения пенсии по инвалидности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !