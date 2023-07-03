Украинцам объяснили, как оформить пенсию, если документы потеряны

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину многие были вынуждены переселиться и покинуть свои дома. Не всем удалось унести с собой документы.

Впрочем, украинцы могут оформить пенсию даже в случае, если документы потеряны. Об этом сообщает "На пенсии".

Отмечается, что для ВПЛ сделано послабление по установлению льготного стажа. Им такой стаж может подтверждаться уже упомянутыми данными персонифицированного учета (без предоставления уточняющей справки).

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В то же время подтвердить вредоносный стаж за период до 2004 года без документов практически невозможно. И хотя правительство в последнее время внесло ряд изменений в законодательство, этот вопрос так и остался нерешенным.

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"Именно из Донбасса переселились многие металлурги, шахтеры и другие люди, работавшие на вредном производстве. Доступа к шахтам и заводам теперь нет, а некоторые архивы на предприятиях совсем уничтожены во время боевых действий", – указали на портале.

При областных управлениях ПФУ действуют комиссии по подтверждению льготного стажа. Они в определенных условиях могут подтвердить наличие вредного стажа, если предприятие ликвидировано.

Кроме того, комиссия может подтвердить обычный стаж, если человек, работавший до 2004 года на территории, находящейся сейчас в оккупации, имеет исправления или неточности в трудовой книжке. Эта дополнительная норма заработала с 2021 года.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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