Кому из украинцев увеличат пенсии с 1 июля
Летом, в частности, в июле, некоторая категория украинцев получит ряд социальных льгот и изменений в финансовых платежах. В частности, пенсионеры получат повышение пенсий, потребители электроэнергии получат новые счета и упрощенный механизм оформления жилищных субсидий.
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Категории граждан, которые получат повышение пенсий в июле, включают около 300 тысяч человек, вышедших на пенсию согласно специальному законодательству. Среди них:
- Научные работники;
- Государственные служащие;
- Сотрудники органов местного самоуправления.
Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины №168 от 24 февраля 2023 года. Повышение пенсий является вторым этапом индексации согласно этому постановлению. Большинство видов пенсий уже были повышены с 1 марта текущего года.
Повышение пенсий в июле будет составлять 19,7%, равно как и в марте. Общий размер повышения не может быть меньше 100 гривен, а максимальная сумма доплаты ограничена 1500 гривнами. Пенсии, превышающие 20 930 гривен, не будут повышаться.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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