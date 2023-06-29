Кому з українців збільшать пенсії з 1 липня

Влітку, зокрема у липні, деяка категорія українців отримає ряд соціальних пільг і змін у фінансових платежах. Зокрема, пенсіонери отримають підвищення пенсій, споживачі електроенергії отримають нові рахунки та спрощений механізм оформлення житлових субсидій.

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Категорії громадян, які отримають підвищення пенсій у липні, включають близько 300 тисяч осіб, які вийшли на пенсію згідно зі спеціальним законодавством. Серед них:

Наукові працівники;

Державні службовці;

Працівники органів місцевого самоврядування.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 24 лютого 2023 року. Підвищення пенсій є другим етапом індексації, згідно з цією постановою. Більшість видів пенсій вже були підвищені з 1 березня поточного року.

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Підвищення пенсій у липні буде становити 19,7%, так само як і в березні. Загальний розмір підвищення не може бути меншим за 100 гривень, а максимальна сума доплати обмежена 1500 гривнями. Пенсії, що перевищують 20 930 гривень, не підвищуватимуться.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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