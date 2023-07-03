Українцям пояснили, як оформити пенсію, якщо документи втрачені

Через повномасштабне вторгнення рф в Україну чимало людей були вимушені переселитися та покинути свої домівки. Не всім вдалося забрати з собою документи.

Втім, українці можуть оформити пенсію навіть у випадку, якщо документи втрачено. Про це повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що для ВПО зроблено послаблення щодо встановлення пільгового стажу. Їм такий стаж може підтверджуватися вже згаданими даними персоніфікованого обліку (без надання уточнювальної довідки).

Читайте також: Кому з українців збільшать пенсії з 1 липня

Водночас підтвердити шкідливий стаж за період до 2004 року без документів практично неможливо. І хоча уряд останнім часом вніс низку змін до законодавства, це питання так і залишилося невирішеним.

Відео дня

"Саме з Донбасу переселилося багато металургів, шахтарів та інших людей, які працювали на шкідливому виробництві. Доступу до шахт і заводів тепер немає, а деякі архіви на підприємствах зовсім знищено під час бойових дій", – вказали на порталі.

При обласних управліннях ПФУ діють комісії з підтвердження пільгового стажу. Вони за певних умов можуть підтвердити наявність шкідливого стажу, якщо підприємство ліквідовано.

Крім того, комісія може підтвердити звичайний стаж, якщо людина, яка працювала до 2004 року на території, що зараз перебуває в окупації, має виправлення або неточності у трудовій книжці. Ця додаткова норма запрацювала з 2021 року.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!