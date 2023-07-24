Отметка на весах не двигается: фитнес-тренер назвала самые распространенные ошибки при похудении

Иногда случается так, что вы ограничиваете себя в питании, занимаетесь спортом, однако вес не двигается. Фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала о самых распространенных ошибках, которые не дают достичь желаемого результата во время похудения.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Процесс похудания станет более быстрым, если исправить эти ошибки.

Почему не меняется вес при похудении:

Жесткое ограничение в питании.

Недоедание может навредить здоровью. К тому же при таком роде ограничения есть вероятность сорваться, и тогда возникает желание есть еще больше. Также организм может накапливать лишние калории в виде жира, находясь в стрессе. Потому Марина Боржемская советует сбалансировать питание, есть регулярно и полноценно.

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Различные диеты.

"Даже если вы видите положительный результат в похудении, взяв волю в кулак и соблюдая суровую диету, после ее окончания есть большая вероятность возвращения потерянного веса. Ведь, скорее всего, питание вновь станет таким же, как было раньше. Здоровый образ жизни должен быть вашей постоянной привычкой!", – сказала она.

После 18:00 не едите, когда ложитесь спать слишком поздно.

Важно питание, а не в какие часы вы едите. Все приемы пищи должны быть полезными и сбалансированными, а последний – может быть за 2-3 часа до сна.

Недосыпание и постоянный стресс.

Это не только влияет на здоровье, но и препятствует во время похудения. Чтобы быстрее заснуть, нужно чаще проветривать комнату, за полчаса до отдыха ограничить пользование гаджетами, и быть физически активным в течение дня.

Отсутствие спорта.

Несмотря на то, что результат похудения в большинстве случаев зависит от питания, в вашей жизни должны присутствовать регулярные физические нагрузки. Ведь при занятии спортом ускоряется обмен веществ в организме, поэтому процесс похудения становится быстрее. В частности, в сжигании калорий могут помочь даже активные прогулки.

Напомним, Марина Боржемская не рекомендует пропускать приемы пищи. Поэтому она поделилась рецептами холодных супов, которые станут актуальными для лета.

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