'Оторвало башню': бойцы 77 бригады FPV-дроном устроили прилет по БМД-4 оккупантов (взрывное видео)

Воины 77 бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ на одном из направлений фронта благодаря FPV-дрону взорвали российскую боевую машину десанта. После взрыва она превратилась в металлолом.

Видео ликвидации военной техники оккупантов показало Командование ДШВ. На нем можно заметить, как беспилотник со взрывчаткой атакует БДМ-4 врага. Аэроразведка зафиксировала момент прилета благодаря камере, установленной на другом дроне, наблюдавшем за "охотой".

"С помощью FPV дрона бойцы превратили БМД-4 в груду металла, которой от взрыва оторвало башню", – прокомментировали это видео в 77-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ ВСУ.

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Справка: БМД-4 – это российская боевая машина десанта, предназначенная для транспортировки личного состава воздушно-десантных войск.

БМД-4 создана на базе БМД-3 и имеет ряд усовершенствований, в частности увеличена броневая защита, в частности добавлена дополнительная броня на лобной части корпуса и башни.

БМД-4 имеет максимальную скорость 70 км/ч. Содержит новую систему вооружения, включающую 100 мм пушку 2А70, 30 мм пушку 2А72 и 7,62 мм пулемет ПКТМ.

Напомним, во время боев на Донецком направлении бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко устроили "ночную охоту" на военную технику российских боевиков.

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