Отсрочка от мобилизации на основании ухода за родителями: юристы прояснили все тонкости

В условиях военного положения в Украине некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации, в частности, по уходу за родителями. Юрист Лариса Кись объяснила, что отсрочку можно получить в двух случаях: если родители имеют инвалидность I или II группы или если военнообязанное лицо осуществляет постоянный уход за больными родителями, не являющимися инвалидами.

Для оформления отсрочки по уходу за родителями с инвалидностью необходимо предоставить документы, подтверждающие родственные связи, а также документы, удостоверяющие невозможность других лиц содержать родителей, пишет РБК Украина.

Отсутствие других совершеннолетних детей военнообязанного лица сложно для подтверждения из-за ограниченности данных органов регистрации актов гражданского состояния.

Также вас заинтересует: "Мобилизация" авто на фронт: юрист сказал, могут ли у уклонистов забирать права

Обязанность проверки оснований для предоставления отсрочки возложена на Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Они требуют от граждан предоставления "Акта об установлении факта осуществления лицом ухода", что подтверждает отсутствие других лиц, которые могли бы осуществлять уход.

Относительно ухода за больными родителями, не являющимися инвалидами, для получения отсрочки необходимы документы, подтверждающие родственные связи, невозможность ухода за другими трудоспособными членами семьи и факт получения компенсации по уходу. Юрист подчеркивает, что в случае получения компенсации вопрос наличия других трудоспособных членов семьи подлежит доказыванию.

Согласно Семейному кодексу Украины, семью составляют лица, совместно проживающие, имеющие общий быт и взаимные права и обязанности. Следовательно, для отсрочки важно доказать, что другие члены семьи не могут выполнять обязанности по уходу.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко объяснил, как Украина будет возвращать сбежавших за границу уклонистов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!