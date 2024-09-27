Отсрочки от мобилизации действуют только до 9 ноября: разъяснение ТЦК

После вступления в силу нового указа президента, который продлевает военное положение и мобилизацию, военнообязанные мужчины обязаны повторно оформить отсрочку от призыва. Это означает, что предварительно предоставленные отсрочки будут действительны только до 9 ноября.

Эту информацию озвучил во время брифинга представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, сообщает "Суспільне".

Он отмечает, что отсрочка от призыва по мобилизации может предоставляться до 90 дней, но автоматическое продление этого срока после продления мобилизации не происходит.

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"Для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, военнообязанный подает на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности через приложение "Резерв+". В случае продления срока мобилизации, проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов", – добавил представитель ТЦК.

Если проверка через реестр невозможна, ТЦК и СП информирует лицо о необходимости предоставить необходимые документы.

В случае, если комиссия принимает решение об отказе в предоставлении отсрочки, военнообязанное лицо отправляют на медицинский осмотр для оценки пригодности к службе в армии.

"Отсрочка – это в первую очередь в интересах военнообязанного", – подчеркнул Роман Истомин.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какая категория студентов может потерять отсрочку в сентябре.

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