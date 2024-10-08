Ожидает ли украинцев подорожание газа в 2024 году: ответ 'Нафтогаза'

В 2024 году тариф на газ не будет расти. Нынешняя цена на сырье для бытовых потребителей останется без изменений по крайней мере до мая 2025 года.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на "Нафтогаз". "В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед", – отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Читайте также: За газ придется платить по-новому

Тариф на газ в "Нафтогазе" на сегодня составляет 7,96 гривны за кубометр. Эта цена не менялась в течение нескольких последних лет.

Тарифы у других регуляторов немного отличаются. Сейчас они такие:

Тариф на газ в октябре 2024 года. Источник: 24 Канал Тариф на газ в октябре 2024 года. Источник: 24 Канал

Также следует заметить, что доставка газа оплачивается отдельно от стоимости самого газа.

Напомним, ранее газовщики дали советы, как сэкономить на платежках за газ зимой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!