Газовики дали поради,як зекономити на платіжках за газ взимку
Українцям доведеться зіткнутися з непростим зимовим періодом, який може супроводжуватися перебоями в електропостачанні. Дещо краща ситуація у тих, хто має газове обладнання в оселях, однак високі тарифи на комунальні послуги турбують усіх без винятку.
Фахівці компанії "Нафтогаз" запропонували декілька способів значно зменшити споживання газу. Про це пише Уніан.
"Подібно до того, як театр розпочинається з гардеробу, заощадження на газі починається саме на кухні", - зазначається у повідомленні.
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П'ять простих рекомендацій:
- Підтримуйте чистоту газової плити. Чим чистіший пальник, тим менше палива потрібно для досягнення бажаної температури.
- Враховуйте розміри посуду. Каструля повинна відповідати діаметру конфорки, оскільки для нагрівання великого посуду на малому пальнику витрачається вдвічі більше газу.
- Не забувайте про кришки. Накривайте посуд під час кип'ятіння води, тушкування овочів чи м'яса - це допоможе зменшити витрати.
- Контролюйте полум'я. Варто зменшити подачу газу після закипання, а при знятті посуду з плити - негайно вимикати конфорку.
- Перевіряйте герметичність духовки. Перед приготуванням страв переконайтесь у справності дверцят духової шафи для збереження тепла і, відповідно, економії коштів.
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