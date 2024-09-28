Газовики дали советы, как сэкономить на платежках за газ зимой
Украинцам придется столкнуться с непростым зимним периодом, который может сопровождаться перебоями в электроснабжении. Несколько лучше ситуация у тех, кто имеет газовое оборудование в домах, однако высокие тарифы на коммунальные услуги беспокоят всех без исключения.
Специалисты компании "Нафтогаз" предложили несколько способов значительно снизить потребление газа. Об этом пишет Униан.
"Подобно тому, как театр начинается с гардероба, сбережения на газе начинаются именно на кухне", - отмечается в сообщении.
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Пять простых рекомендаций:
- Поддерживайте чистоту газовой плиты. Чем чистее горелка, тем меньше топлива нужно для достижения желаемой температуры.
- Учитывайте размер посуды. Кастрюля должна соответствовать диаметру конфорки, так как для нагревания большой посуды на малой горелке расходуется вдвое больше газа.
- Не забывайте о крышках. Накрывайте посуду во время кипячения воды, тушения овощей или мяса – это поможет уменьшить расход.
- Контролируйте пламя. Следует уменьшить подачу газа после закипания, а при снятии посуды с плиты – немедленно выключать конфорку.
- Проверяйте герметичность духовки. Перед приготовлением блюд убедитесь в исправности дверцы духового шкафа для сохранения тепла и, соответственно, экономии средств.
Напомним, ранее мы говорили, какая категория украинцев останется без субсидии на оплату ЖКУ в сентябре.
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