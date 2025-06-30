Ожидается 5-ти бальная магнитная буря: прогноз геомагнитной активности на 1 июля

Уже 1 июля 2025 года Землю может достичь выброс корональной массы (CME), что, по оценкам ученых, может привести к геомагнитным бурям. Ученые обновили данные по солнечной активности, и согласно новым прогнозам, нас ожидает влияние этого явления на утренние часы вторника.

Выброс CME, по прогнозам NASA, будет относительно слабым, однако его удар все же может вызвать бурю геомагнитного уровня G1, соответствующую 5-бальной шкале. В ночь на 2 июля в больших широтах может быть образование полярного сияния. Об этом пишет Meteoagent.

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В свою очередь специалисты Meteoagent, формирующие прогнозы, опираясь на спутниковые данные NOAA, TESIS и международных лабораторий, также подтверждают, что ближайший пик геомагнитной активности ожидается именно 1 июля. По их подсчетам сила бури достигнет уровня 5 баллов, что классифицируется как значительная.

При этом следует учитывать, что прогнозы относительно геомагнитных бурь не окончательны и могут меняться в течение суток. Солнечная активность очень динамична, и конфигурации на поверхности светила могут происходить практически каждые 10 минут.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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