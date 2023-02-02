Ожидается четыре волны магнитных бурь в течение февраля: ученые назвали точные даты

Второй месяц 2023 года обещает быть не очень насыщенным магнитными бурями, однако последствия солнечных вспышек повлекли за собой колебания в магнитосфере планеты уже в первых числах. Сколько еще геомагнитных волн стоит ждать в течение февраля – рассказали ученые.

По показателям Meteoagent, в течение месяца следует ожидать четыре волны магнитных бурь разной интенсивности. Первая продолжалась в течение 1 и 2 февраля, ее мощность выросла всего на 4 балла и за сутки снизилась до 3 баллов.

Следующую волну следует ожидать во вторник, 7 февраля. Она будет продолжаться по 10 число включительно. В течение четырех дней интенсивность магнитных бурь будет держаться на показателе в 4 балла.

Третья волна будет двухдневной и состоится 12 и 13 февраля. Ученые сообщают, что интенсивность этих колебаний будет достаточно низкой, всего 3 балла.

Четвертая и последняя волна в феврале будет наиболее продолжительной – шестидневной. Ученые прогнозируют, что интенсивность будет изменяться почти ежедневно в течение этого периода. Начнется волна в субботу, 18 февраля, с показателем в 3 балла. 19 числа интенсивность возрастет до 4 баллов и будет держаться на таком уровне по 21 февраля включительно. В течение 22 и 23 числа мощность колебаний упадет до 3 баллов и буря постепенно стихнет.

Следует отметить, что долговременный прогноз может быть неточным, ведь солнечные вспышки, которые и становятся причиной геомагнитных бурь, неконтролируемы. Ученые обновляют данные только получают новые показатели.

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Геомагнитные колебания могут повлиять на метеочувствительных людей и имеющих хронические заболевания. Симптомы метеозависимости могут быть сугубо индивидуальными. Они зависят от наличия у человека хронических заболеваний, его возраста, образа жизни, эмоционального состояния и других факторов. Чаще всего жалуются на:

слабость, быструю утомляемость;

утрату аппетита;

боли в мышцах и суставах, а также местах, где были переломы;

головокружение;

головные боли, мигрень;

повышение и понижение артериального давления;

шум в ушах;

учащенное сердцебиение;

одышку;

перепады настроения, тревожность, злость, депрессию.

Как уберечь организм

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Если вы заметили, что какая-то ситуация вывела вас из равновесия – сделайте паузу, отдохните. Это особенно важно в период праздников в нашей голове куча хлопот, которые следует решить.

Смените рацион. Добавьте больше полезных овощей и зелени; пейте чистую воду без газа в течение дня; избегайте чрезмерного употребления кофе.

Следите за своим сном. Важно ложиться спать в одно и то же время, чтобы у организма построился определенный график и он смог накапливать необходимое количество энергии.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, исследования показали, что некоторые продукты следует есть перед сном. Они особенно полезны для тех, кто долго не может заснуть или имеет чувствительный сон.

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