Ожидается красный уровень солнечной активности: прогноз магнитных бурь на 9 мая

Магнитные бури обладают способностью влиять на атмосферное давление, что может приводить к ухудшению самочувствия — некоторые люди отмечают головную боль, усталость или эмоциональное истощение в такие периоды. В пятницу, 9 мая, ожидается активизация К-индекса 4,67, что может означать приближение бури сильной интенсивности.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Следует помнить, что такие прогнозы постоянно обновляются – новые данные поступают примерно каждые три часа, поэтому за изменениями лучше следить регулярно.

Магнитная буря возникает из-за мощных солнечных вспышек, которые выбрасывают в пространство заряженные частицы. Попадая в магнитосферу Земли, они влекут за собой возмущения, известные как солнечные или геомагнитные бури. Пока индекс не превышает 4, большинство людей таких колебаний не замечает. Однако при показателях 5 и выше возможны перебои в работе связи, GPS-систем, спутников, а также наблюдение полярных сияний.

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Во время магнитных бурь люди с повышенной чувствительностью могут испытывать дискомфорт: снижение энергии, перепады настроения, давление или бессонницу. Специальных лекарств от воздействия магнитных бурь нет, но соблюдение простых рекомендаций поможет облегчить симптомы.

Специалисты советуют в такие дни вести размеренный образ жизни: хорошо высыпаться, правильно питаться, избегать вредной пищи и алкоголя, пить больше воды и травяного чая, а также проводить время на свежем воздухе – желательно в тени. Легкая физическая активность и отдых, особенно для людей с хроническими заболеваниями, имеют большое значение. Контрастный душ с утра или теплая ванна вечером помогут стабилизировать состояние и снять напряжение.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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