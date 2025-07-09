Ожидается магнитная буря уровня G1: прогноз геомагнитной активности на 10 июля.

В ближайшие дни магнитная активность будет оставаться на умеренном уровне, без мощных геоштормов. Однако ученые предупреждают: даже в условиях средних колебаний геомагнитного поля многие могут почувствовать недомогание, особенно те, кто чувствительно реагирует на изменения в атмосфере.

В период с 7 по 12 июля ожидается серия умеренных магнитных бурь, которые могут сопровождаться такими симптомами, как повышенная усталость, раздражительность, головные боли, сонливость или апатия. 10 июля уровень геомагнитной активности будет в пределах G1. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Магнитные бури возникают из-за активности на Солнце. В результате вспышек и взрывов в космос попадают заряженные частицы, двигающиеся в направлении Земли и соприкасающиеся с магнитосферой, вызывая ее возмущение. В зависимости от силы бури, эти процессы могут повлиять как на самочувствие людей, так и на работу техники, связи, а также на системы навигации.

Самыми уязвимыми к таким колебаниям являются люди с хроническими болезнями, метеозависимые, беременные, дети и пожилые люди. В дни повышенной активности они могут столкнуться с головными болями, сонливостью, дезориентацией, эмоциональной нестабильностью, нарушением сна или даже обострением хронических заболеваний. Часто фиксируют и скачки артериального давления, сбои сердечного ритма, ощущение тревожности или апатии.

Несмотря на то, что полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, специалисты советуют принять меры по снижению их влияния на организм. Прежде всего — обеспечить качественный сон, ложиться и просыпаться в одно и то же время, не менее 7–9 часов в сутки. Также следует поддерживать водный баланс, пить достаточно воды, избегать кофеина и энергетиков, особенно во второй половине дня.

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Питание должно быть легким, сбалансированным и богатым витаминами — больше свежих овощей и фруктов, меньше жирного и жареного. Важно уменьшить уровень стресса: избегать конфликтов, эмоциональных перегрузок, не брать на себя слишком много обязанностей. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, регулярное проветривание комнаты и уменьшение времени перед экранами, особенно перед сном.

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется быть осторожными, держать под рукой необходимые лекарства и не медлить с обращением к врачу, если состояние здоровья ухудшается.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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