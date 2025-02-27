Ожидается повышение солнечной активности: прогноз магнитных бурь на 28 февраля

Магнитные бури являются следствием солнечных вспышек, поэтому новости о повышенной активности Солнца часто вызывают беспокойство. В последнее время ученые зафиксировали несколько мощных вспышек, однако серьезную угрозу они пока не несут.

За последние дни Солнце выпустило четыре вспышки класса С и три вспышки класса М, одна из которых достигла высокого уровня. Хотя такие явления могут повлечь за собой возмущение магнитосферы и нарушение работы средств связи, опасные выбросы корональной массы не зафиксированы. Солнечная активность остается умеренной, хотя возможность более сильных вспышек класса Х не исключается.

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC) предупреждают, что серия вспышек может привести к геомагнитным бурям. Ближайшие бури ожидаются с 26 по 28 февраля. 28 февраля прогнозируется средняя буря с вероятным усилением до красного уровня.

Важно понимать, что прогнозы могут изменяться из-за изменчивости солнечной активности. Ученые рекомендуют следить за обновлениями, чтобы быть готовыми к возможным изменениям в магнитном поле Земли.

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Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие людей. В такие периоды многие испытывают головную боль, мигрень, слабость, сонливость, головокружение, снижение концентрации и подавленное эмоциональное состояние. Также возможны скачки артериального давления, проблемы с сердечным ритмом, повышенная тревожность и раздражительность.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, врачи советуют больше отдыхать, избегать стресса и физических перегрузок. Важно соблюдать нормальный режим дня, спать не менее 7-9 часов, употреблять больше овощей и фруктов, пить достаточное количество воды, регулярно гулять на свежем воздухе и проветривать помещение. Если самочувствие резко ухудшается, следует обратиться к врачу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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