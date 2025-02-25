Ожидается зеленый уровень: прогноз магнитных бурь на 26 февраля

26 февраля, активность снизится до К-индекса 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Поскольку прогнозы магнитных бурь обновляются каждые три часа, важно регулярно следить за актуальными данными.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце, сопровождающихся выбросами большого количества энергии. Эти потоки заряженных частиц, достигнув Земли, взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания, которые могут влиять как на технологические системы, так и на самочувствие людей. Магнитная активность измеряется с помощью К-индекса, где значения от 1 до 4 считаются незначительными, а показатели 5 и выше могут оказывать существенное влияние на организм и коммуникационные системы. При достижении уровней 7-8 в небе можно наблюдать полярные сияния.

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Во время магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия – головная боль, усталость и стресс. Специфического лечения от этого нет, однако есть способы уменьшить негативное влияние. Рекомендуется соблюдать режим дня, спать достаточное количество часов, правильно питаться, отказаться от жирной и острой пищи, ограничить потребление кофе и алкоголя, пить много воды и травяные чаи. Прогулки на свежем воздухе, физическая активность и избегание стрессов также помогут улучшить состояние. Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства. Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером будет способствовать расслаблению.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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