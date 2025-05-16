Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 17 мая

Магнитные бури – это природное явление, вызванное активностью на Солнце, которое может ощутимо влиять на самочувствие людей. Изменения в атмосферном давлении, вызванные такими бурями, способны провоцировать головную боль, усталость, раздражительность или даже бессонницу, особенно у метеозависимых.

Согласно прогнозу Центра космической погоды NOAA (SWPC), в ближайшие дни ожидается постепенный рост геомагнитной активности. В субботу 17 мая показатель повысится до 3,67 — это уже желтый уровень, который сигнализирует об умеренной магнитной активности. А вот в воскресенье, 18 мая, ожидается более сильная буря с К-индексом 4,67, которая может существенно повлиять на самочувствие большего количества людей.

Следует понимать, что прогнозы таких явлений постоянно обновляются — новые данные появляются каждые три часа. Поэтому лучше регулярно следить за актуальной информацией, особенно если вы чувствуете зависимость от изменений погоды или имеете хронические заболевания.

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Магнитные бури возникают в результате мощных солнечных вспышек, во время которых в космос выбрасывается большое количество энергии. Эти энергетические потоки состоят из заряженных частиц, которые, достигнув магнитосферы Земли, влекут за собой возмущение — именно это и есть магнитная буря. Ее сила измеряется К-индексом: значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не чувствуются человеком. Начиная с К-индекса 5, буря уже может влиять на состояние здоровья, а также на работу связи, спутников и даже вызывать перебои в навигационных системах.

Чаще люди жалуются на ухудшение самочувствия именно во время активных бурь. Хотя специфических лекарств против этого нет, есть способы облегчить симптомы. В такие дни важно высыпаться, сохранять эмоциональное спокойствие, ограничить употребление кофе, алкоголя и жирной пищи. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, легкие физические нагрузки и достаточное количество воды в рационе. Особо внимательными следует быть людям с сердечно-сосудистыми или неврологическими заболеваниями — в периоды высокой геомагнитной активности им требуется больше отдыха и контроль за состоянием здоровья.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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