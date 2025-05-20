Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 21 мая
Магнитные бури могут влиять на самочувствие: вызывать головную боль, усталость и эмоциональное напряжение из-за колебаний атмосферного давления. Измеряется эта активность по планетарному К-индексу (шкала от 0 до 9), где значения от 5 и выше свидетельствуют о мощных магнитных бурях.
По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), уровень геомагнитной активности в Украине будет оставаться умеренным. В среду, 21 мая, прогнозируется К-индекс 3,67, то есть влияние бури будет умеренным. Следует иметь в виду, что прогнозы обновляются каждые три часа, поэтому ситуация может меняться.
Что такое магнитная буря?
Магнитная буря – это геофизическое явление, возникающее вследствие солнечных вспышек. В эти моменты высвобождается поток заряженных частиц, взаимодействующих с магнитосферой Земли.
В зависимости от силы бури ее влияние может быть как незаметным, так и значительным.
- К-индекс до 4 – слабое влияние, часто не ощущается.
- Индекс 5 и выше – это уже серьезная магнитная буря, способная вызвать ухудшение самочувствия, сбои в работе спутников, GPS и мобильной связи.
- К-индекс 7–8 — может привести к полярному сиянию даже в средних широтах.
Как магнитные бури оказывают влияние на здоровье?
В дни повышенной геомагнитной активности многие люди жалуются на:
- головная боль, головокружение;
- общую слабость, сонливость;
- повышенную раздражительность;
- скачки АД.
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Что делать во время магнитных бурь?
- Соблюдайте режим сна и отдыха.
- Ограничит употребление кофе, алкоголя, жирной и соленой пищи.
- Пейте больше воды и травяных чаев.
- Чаще бывайте на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей.
- Выполняйте легкие физические упражнения, прогулки.
- Уменьшите стресс и избегайте конфликтов.
- Людям с хроническими болезнями следует иметь при себе лекарства и избегать перегрузок.
- Утром полезен контрастный душ, вечером – теплая ванна для расслабления.
Регулярное соблюдение этих советов поможет облегчить влияние магнитных бурь и сохранить хорошее самочувствие даже в "бурые" дни.
Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.
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