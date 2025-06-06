Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 7 июня

В субботу, 7 июня, геомагнитная ситуация несколько стабилизируется - ожидается К-индекс 4 (желтый уровень), что свидетельствует об умеренных магнитных колебаниях. Геомагнитные бури оцениваются по К-индексу: от 2 (низкий уровень) до 9 (сверхмощная буря). Чем выше показатель, тем серьезнее могут быть последствия для технических систем и самочувствия людей.

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Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) обнародовал обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 5 по 7 июня 2025 года.

Напомним, что прогнозы геомагнитной активности обновляются каждые три часа. Наиболее достоверные — делающиеся на ближайшие сутки, в то время как данные на несколько дней заранее остаются ориентировочными.

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории.

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