Ожидают ли Украину первые заморозки уже в скором времени: ответ синоптиков

В Украине метеорологическая осень до сих пор не началась. В ближайшие дни в большинстве регионов страны возможно небольшое повышение температуры воздуха.

Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина.

По словам эксперта, по состоянию на понедельник, 23 сентября, метеорологическая осень в Украине еще не началась и по крайней мере на этой неделе переход к "новому сезону" не прогнозируется.

Синоптик уточнила, что метеорологическая осень наступит тогда, когда среднесуточная температура на каждой метеостанции упадет до 15 градусов Цельсия или ниже.

"Пока что в Украине температура выше этих показателей. И даже немного, можем сказать, на несколько дней повысится. Потому что у нас завтра (вторник, 24 сентября, – Ред.) будет меняться направление ветра", – рассказала Птуха.

Она отметила, что сейчас доминирует северный или северо-восточный ветер. Однако в ближайший период будут преобладать южные или юго-восточные ветры.

"Соответственно, из южных широт поступит немного теплее воздушная масса", – добавила специалист.

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Нужно ли украинцам готовиться к заморозкам

Птуха отметила, что сейчас идет третья декада сентября, и ночи стали заметно холоднее.

В ближайшие дни в большинстве регионов ожидается ночная температура в пределах 7-14 градусов по Цельсию, а в южных областях Украины температура ночью может повышаться до 17 градусов тепла.

В Карпатах по ночам температуры могут опускаться до 4-9°C, что значительно холоднее, чем в других регионах.

Днем в большинстве областей ожидаются температуры от 20 до 27 градусов тепла, тогда как в Карпатах они составят около 15-19°C.

Хотя со среды по пятницу (25-27 сентября) ветер несколько усилится, он будет дуть с юго-востока, поэтому существенного похолодания не предвидится.

Таким образом заморозки пока маловероятны, даже в высокогорьях.

"Возможно, очень локально, отдельно. Видите, там (в Карпатах, – Ред.) 4-9°C прогнозируем. Но пока, с такими процессами, очень кратковременные и где-то там очень локально. Преимущественно мы не ожидаем, чтобы были уже заморозки", – резюмировала синоптик.

Напомним, ранее синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в октябре.

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