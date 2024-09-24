Жовтень 2024 року в Україні також очікується теплим. Синоптики прогнозують, що середня температура повітря може перевищити кліматичну норму на 2 градуси.

Команда UAportal зібрала прогнози синоптиків на жовтень-2024.

Зазвичай другий місяць осені відрізняється мінливістю: іноді він буває теплим, а часом приносить перші морози та сніг. За спостереженнями синоптиків, у деякі роки жовтнева температура сягала понад 30°C, тоді як в інші періоди в жовтні фіксували до -16°C морозу.

Керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух прогнозує, що жовтень в Україні, як і вересень, буде теплим.

"Середня температура повітря за місяць може перевищити кліматичну норму на 2 градуси та коливатиметься від +9°C на північному сході до +13°C і вище на півдні", – зазначила вона. Експертка також додала, що вересень вже показав перевищення кліматичної норми на 2-3 градуси.

Портал Wisemeteo, що відстежує довгострокові погодні тенденції, прогнозує теплий жовтень із довгоочікуваними опадами:

Початок місяця може бути досить теплим – до +25°C, але супроводжуватиметься дощами, опади очікуються на початку та в середині жовтня, однак вони не будуть тривалими, морози й сніг наразі не передбачаються.

Перші морози та сніг можуть з'явитися в жовтні в Карпатах – на високогір'ї зазвичай спостерігаються нічні мінусові температури, а вдень – плюсові значення.

Осінь продовжує дивувати: синоптики розповіли, чого очікувати від погоди в жовтні. Джерело: Wisemeteo

За прогнозами порталу AccuWeather, жовтень обіцяє бути досить теплим і переважно сонячним, однак у середині місяця можливе короткочасне похолодання з опадами. Очікуються денні температури в межах від +13°C до +18°C, а вночі буде прохолодніше – від +5°C до +8°C залежно від регіону.

Осінь продовжує дивувати: синоптики розповіли, чого очікувати від погоди в жовтні. Джерело: AccuWeather

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