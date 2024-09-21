Синоптики попередили про різку зміну погоди: коли чекати на дощі й похолодання

Український гідрометеорологічний центр повідомив про погоду в Україні у неділю, 22 вересня. За даними синоптиків, зранку та увечері по всій країні спостерігатимуться тумани.

Як повідомили в УГМЦ, у більшості регіонів буде тепло – до 26 градусів. Опадів не очікується. Вночі повітря прогріється лише до 12 градусів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

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Погода на 22 вересня. Джерело: УГМЦ в facebook.com

У Києві та області хмарно та без опадів. Вітер північно-східний, до 8 м/с. Температура вночі становитиме 7-12°, вдень 21-26°C.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що бабине літо ще триматиметься. За її прогнозом, у неділю, 22 вересня буде сонячно. Вдень у більшості областей від 22 до 26 градусів.

Погода на тиждень

"Зміна погоди в бік похолодання і дощів - з 29 вересня", – додала вона.

Нагадаємо, 15 вересня в Одесі зливи затопили будинки та вулиці.

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