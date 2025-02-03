Ожидаются изменения солнечной активности: прогноз магнитных бурь на 4 февраля

В ближайшие дни ожидается изменение солнечной активности. Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3-5 февраля 2025 года.

Геомагнитные бури оцениваются по К-индексу, который варьируется от 2 до 9. Чем выше этот показатель, тем сильнее влияние бури на людей и технику. Об этом пишет ТСН.

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В понедельник, 3 февраля, прогнозируются незначительные магнитные волнения с К-индексом 3 (зеленый уровень), которые не повлияют на самочувствие. На следующий день, 4 февраля, солнечная активность усилится, вызвав слабую магнитную бурю с К-индексом 4 (желтый уровень), которая продлится и 5 февраля.

Специалисты отмечают, что прогноз может изменяться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.

Напомним, черные дыры Звезды Смерти устремляют струи на новые цели.

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