Парфюмеры назвали самые трендовые ароматы осени - 2023

Парфюмеры назвали ароматы, которые наиболее подойдут к осени -2023. С ними вы будете пахнуть неотразимо.

Об этом пишет radiotrek.

Запах богатства и теплые ароматы

Очень популярными в мире стали запахи, которые ассоциируются с комфортом, уютом, теплом. которые наиболее популярны:

Шоколад

Корица

Ваниль

Цветочные запахи

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Следующие ароматы лучше поднимают настроение и создают неповторимую атмосферу. В этом году это:

Розы

Лаванда

Жасмин

Ягоды и фрукты

Эти ароматы полны энергией и придают солнечному теплу даже самый пасмурный день. В этом году особенно популярны ноты:

Красный апельсин

Яблоки

Клюквы

Напомним, мы уже писали, как определить качественные ароматы.

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