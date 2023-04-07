Пасха 2023: будет ли в Украине понедельник после праздника выходным

Трудовым кодексом в Украине предусмотрено, что когда праздник выпадает на выходной день, то следующий рабочий день, то есть понедельник, должен быть выходным. Однако во время военного положения, действующего в нашей стране, эта норма отменяется. Это касается государственных компаний, частные компании могут предоставлять своим работникам праздничные выходные.

Напомним, в марте 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, Верховная Рада приняла закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Им были внесены изменения в трудовое законодательство – на период военного положения отменены все праздничные дни.

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После Пасхи, которую в этом году мы празднуем 16 апреля, понедельник, 17 апреля, будет обычным рабочим днем для государственных служащих и рабочих государственных компаний, организаций или предприятий. А украинцы, работающие на частный бизнес, могут получить выходной 17 апреля, если такое решение согласует их руководство.

Добавим: украинцы празднуют Пасху каждый год в разные даты. Главный христианский праздник стали отмечать в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия или совпадающего с ним. В этом году верующие католической церкви отмечают Воскресение 9 апреля, а православные 16 апреля.

Напомним, из-за военного положения в Украине введен комендантский час. Власти не стали отменять или корректировать ограничения на Пасху.

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