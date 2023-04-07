Каким будет комендантский час на Пасху в разных областях

В Украине христиане скоро будут праздновать один из самых больших праздников – Пасху. В 2023 году католическая Пасха приходится на 9 апреля, а православная – на 16 апреля.

Впрочем, из-за военного положения в Украине введен комендантский час. Власти не стали отменять или корректировать ограничения на Пасху.

В разных областях комендантский час имеет свои временные рамки, утвержденные местными военными администрациями. В частности:

Киев и область – комендантский час с 00:00 до 05:00;

Винница и область – с 00:00 до 05:00;

Луцк и Волынская область – с 00:00 до 05:00;

Днепр и область – с 00:00 до 05:00;

Видео дня

Донецкая область – с 21:00 до 05:00;

Житомир и область – с 00:00 до 05:00;

Ужгород и Закарпатская область – комендантский час отсутствует;

Запорожье и область – с 23:00 до 05:00;

Ивано-Франковск и область – с 00:00 до 05:00;

Кропивницкий и Кировоградская область – с 23:00 до 05:00;

Читайте также: Вербное воскресенье 2023 года: традиции и запреты праздника

Луганская область – с 21:00 до 05:00;

Львов и область – с 00:00 до 05:00;

Николаев и область – с 00:00 до 05:00;

Одесса и область – с 00:00 до 05:00;

Полтава и область – с 00:00 до 04:00;

Ровно и область – с 00:00 до 05:00;

Сумы и область – с 23:00 до 04:00;

Тернополь и область – с 23:00 до 05:00;

Харьков и область – с 23:00 до 05:00;

Херсон и область – с 20:00 до 06:00;

Хмельницкий и область – с 00:00 до 05:00;

Черкассы и область – с 00:00 до 04:00;

Чернигов и область – с 00:00 до 04:00;

Черновцы и область – с 00:00 до 05:00.

Во время комендантского часа нельзя находиться на улице и в общественных местах. Выходить можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, что Чистый Четверг – это один из пасхальных праздников, предшествующий самой Пасхе. В 2023 году католики будут отмечать его 6 апреля, а православные – 13 апреля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !